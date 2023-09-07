أسعار الفواكه والخضراوات بأسواق قنا اليوم الخميس

تنشر الوفد قائمة باسعار الفاكهة والخضروات بمحافظة قنا، اليوم الخميس، نستهلها بأسعار الفاكهة، فقد سجل كيلو التين 20 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 30 إلى و40 جنيهًا للكيلو، فى حين تراوح سعر المانجو ما بين 20 و25 جنيهًا للكيلو، وبلغ كيلو الموز الـ 15 جنيهًا، وسجل كيلو العنب 10 جنيهات للكيلو، وبلغ كيلو الجوافة 25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 30 جنيهًا والبرتقال 30 جنيهًا هو الآخر وبلغ كيلو الكمثرى 25 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر الرمان عند حاجز 5 جنيهات للكيلو.

فيما سجل سعر كيلو البصل بنوعيه الأبيض والأحمر 20 جنيهًا، واستقر كيلو الطماطم فى حدود 10 و15 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 15 جنيهات هو الآخر، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففة منها ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون 10 جنيهات.

كما استقرت البامية فى حدود الـ 20 و25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس ما بين 20 و25 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهات للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منه.