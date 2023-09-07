الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

النقل تواصل تقديم الدعم اللوجيستي لسائقي الشاحنات على الحدود المصرية السودانية

ساحات انتظار السيارات
ساحات انتظار السيارات

أكدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لحل مشكلة تكدس الشاحنات علي مينائي أرقين وقسطل البريين .

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المعابر السودانية 

وقالت الهيئة ان هذا التكدس يرجع إلي البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة (أرقين السودانية – أشكيت السودانية ) وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية ( أرقين – قسطل ) 24 ساعة / يوم، مع توقيتات العمل بالموانئ السودانية من 4 : 5 ساعة / يوم .

الموانيء المصرية 

وقالت انه يتوافر بالموانئ المصرية ( أرقين – قسطل ) أجهزة الكشف (X-RAY) وغيرها من الأجهزة الحديثة والتي تساهم في تقليل الإجراءات وزمن الإفراج داخل الموانئ المصرية

منفذ أرقين البري

واكدت انه  تم تنفيذ زيارة ميدانية مؤخراً من خلال لجنة برئاسة السيد اللواء / أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية ، واللواء / أشرف عطية محافظ أسوان ، واللواء / عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وممثلي كافة الجهات المعنية بالدولة بزيارة منفذ أرقين البري علي الحدود المصرية السودانية لمتابعة جهود الدولة في تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للسائقين المصريين وكذلك زيارة منطقة المحايد بين الميناء المصري والميناء السوداني للوقوف علي الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الجانب المصري إلي السائقين المصريين وإلي الجانب السوداني

وزارة النقل 

واوضحت انه تم التنسيق بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومحافظة أسوان وتم تنفيذ 2 منطقة لوجيستية مصغرة بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلي دولة السودان ، حيث تشمل تلك المناطق علي خدمات إعاشة متنوعة ( كافيتريات – مناطق رعاية صحية – دورات مياه ).

المناطق اللوجيستية 

وقالت الهئة انه تم تحديد نقاط إتصال بين المناطق اللوجيستية المشار إليها ومسئولي مينائي قسطل وأرقين لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك

واشارت إلى انه يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلي مدار الساعة في المنطقة مابين كركر وأبو سمبل وأرقين ، وأبو سمبل وقسطل ( مياه – مواد غذائية – دعم طبي ) بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلي الجانب السوداني.

واكدت التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتي يمكن إدخال عربات أخري.

وكشفت الهيئة انه تم صدور تعليمات السماح بمبيت العربات المصرية داخل مينائي قسطل وأرقين المصريين حال إنهاء إجراءاتها وعدم وجود مكان للإنتظار في منطقة المحايد

وزير النقل 

وقالت ان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري قام بمخاطبة نظيره السوداني عن طريق جهات الإختصاص (وزارة الخارجية ) لاتخاذ الإجرارات اللازمة للإسراع في دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان 

 

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