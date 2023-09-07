العظمي 42 مئوية .. طقس شديد الحرارة يضرب الشرقية

يسود، اليوم الخميس، طقس حار رطب على مراكز ومدن محافظة الشرقية، مصحوبًا بارتفاع فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 42 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

وتشهد محافظة الشرقية، طقس معتدل على أغلب انحاء، بداية من صباح اليوم الخميس، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 25 درجة فى الساعات الأخيرة .

وكان قد توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب طوال النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وستشتد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي وقت الليل سيسود الطقس المعتدل والرطب امتدادا من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وسيكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تشهد البلاد شبورة مائية مع ارتفاع جديد في درجات الحرارة، كما تشهد استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية خلال ارتفاع درجة حرارة الطقس، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرًا، منعا للإصابة بضربات الشمس.