محامي شيرين عبدالوهاب يكشف كوالبس النصب عليها في مليون دولار (فيديو)

أكد حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن المطربة الشهيرة وثقت في أحد الأشخاص كان يعمل مديرا لأعمالها لفترة إلا أنه استولى على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها، التي تتجاوز المليون دولار، لافتا إلي أنه نشر أغاني لشيرين على تلك الصفحات، وتسبب في مشاكل قضائية بينها وبين الشركة المنتجة.

وأوضح حسام لطفي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة ، والمذاع عبر فضائية etc، أنه تقدم ببلاغ ضد هذا الشخص، ويخضع للتحقيق لأنها جريمة من جرائم المعلومات وتصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات بالإضافة إلى تعويض.

وأوضح حسام لطفي أن هذا الشخص تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة من شيرين عبد الوهاب، وتعاقد مع منصة خاصة بنشر الأغاني مما تسبب في مشكلة لشرين مع الشركة المنتجة.

وشدد على حرص الفنانة شيرين عبدالوهاب على الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن هذا الشخص والشركة التي تعاقد معها تتهرب من المثول أمام القضاء.