شيرين عبدالوهاب تستغيث.. بلاغ عاجل للنائب العام واتهام منتج شهير بالسرقة

تقدمت المطربة شيرين عبدالوهاب ببلاغ عاجل للنائب العام ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، واتهمته بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) دون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشره الكثير من أعمالها الغنائية والتربح منها.

تفاصيل بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام:

تضمن بلاغ النجمة شيرين عبدالوهاب للنائب العام أن المشكو في حقه استولى على جميع مواقعها الإلكترونية واستغلها لصالحه بهدف الربح وكسب المال، من خلال نشر الأغاني الخاصة، باعتبار أنها هي من تنشرها، دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة.

شيرين عبد الوهاب

قضى في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغان تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع يوتيوب لدرجة وصلت إلى أنها لا تستطيع التعامل نهائيًا مع الموقع.

أضاف البلاغ أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة (أنغامي) ونشر أغنية "بحلفلك"، دون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع spotify، بدون الحصول على إذن منها، فضلًا عن قناتها الرسمية على "يوتيوب" التي استولى عليها قناتها ويقوم بنشر الأغاني عليها من دون موافقتها، وبالتالي يتربح من ورائها من خلال الحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.

بلاغ شيرين عبد الوهاب للنائب العام

في الوقت نفسه، أوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب، ونشر أغنية (عم القماص) عليها بدون موافقتها.

بدوره، التمس ياسر قنطوش المستشار القانوني للنجمة شيرين عبدالوهاب من النائب العام، التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونًيا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها، والتربح من ذلك الاستيلاء.

شيرين عبد الوهاب

على صعيد آخر، عادت المطربة شيرين عبدالوهاب بقوة لجمهورها، لتقتحم ساحات الغناء مجددًا، من خلال الحفلتين التي قامت بإحيائهما في الممكلة العربية السعودية يومي الخميس والجمعة، وحققتا نجاحًا جماهيريًا ضخمًا حيث أشاد الكثيرون بقوة إحساسها وجمال صوتها الذي أعربوا عن اشتياقهم الشديد له، مما جعلها تحتل تريندات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

تركي آل الشيخ في حب شيرين عبدالوهاب: "فنانة من عالم آخر"

بدوره، وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة حب وتقدير خاصة للمطربة شيرين عبدالوهاب، مُعبرًا فيها عن حبه الشديد لها ولصوتها وإعجابه بأدائها في حفل "ليلة الدموع"، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك" قائلًا: "شيرين فنانة من عالم آخر".