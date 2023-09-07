وظائف الهيئة العامة للإحصاء السعودية.. تفاصيل التقديم

وظائف هيئة الاحصاء.. زادت معدلات البحث على الهيئة العامة للإحصاء عقب إعلانها عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الادارية في العديد من التخصصات.

وظائف هيئة الإحصاء

وأشارت الهيئة إلى أن وظائفها الإدارية الشاغرة متاحة لكل من يحمل شهادات الدبلوم والبكالوريوس، موضحة المسميات الوظيفية ومكان العمل كالتالي:

-مسؤول أول جمع البيانات (القصيم).

– مسؤول أول جمع البيانات (الجوف).

– منسق أول دعم إداري (تبوك).

– مسؤول جمع البيانات (عسير).

– كبير مسؤولي جمع البيانات (الجوف).

– كبير منسقي الدعم الإداري (المدينة المنورة).

– منسق دعم إداري (حائل).

– منسق دعم إداري (المدينة المنورة).

موعد التقديم على الوظائف

وحددت هيئة الإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 21 صفر1445ه‍ /6 سبتمبر 2023م؛ ويستمر التقديم حتى أول نوفمبر 2023ه‍.

وكانت هيئة الاحصاء أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف عديدة بمختلف التخصصات للمواطنين السعوديين، وذلك للعمل في مناطق مختلفة في المملكة، وهي (القصيم، والجوف، وتبوك، وعسير، والمدينة المنورة، وحائل).

ودعت الهيئة العامة للإحصاء، الراغبين في الالتحاق بوظائفها المعلنة، الإطلاع على تفاصيل أكثر عن شروط ومعايير كل وظيفة، عبر الدخول على الرابط التالي..

https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/

الهيئة العامة للإحصاء

فيما تعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتعد التعدادات الإحصائية كالتعداد العام للسكان والمساكن والمُنشآت من أهم منتجات الهيئة، إضافة إلى نتائج المسوح الميدانية والنشرات والمؤشرات الإحصائية الدورية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والزراعية ومؤشرات القوى العاملة والأرقام القياسية.