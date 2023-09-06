الاستهلاك المفرط للخضراوات قد يزيد من المخاطر سرطان الأمعاء

يمكن الوقاية من أكثر من نصف حالات سرطان الأمعاء، وواحدة من أفضل الطرق لمنع تطور السرطان بجميع أنواعه هو أن تعيش نمط حياة صحي.

وهذا يشمل الإقلاع عن التدخين، والحد من استهلاك الكحول، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن.

وجدت دراسة حديثة أن تناول الخضار المخللة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وعلق عالم الأورام أندريه فوروبيوف على الدراسة خصيصًا لـ MedicForum.

والاستهلاك المفرط للخضروات المخللة قد يكون عامل خطر للإصابة بسرطان الأمعاء. بينما تزيد الخضروات المخللة من خطر إصابة الفرد بسرطان الأمعاء. البقوليات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

تشمل أعراض سرطان الأمعاء التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

• تغيرات مستمرة وغير مبررة في عادات الأمعاء

• نزيف

• دم في البراز

• التعب الشديد بدون سبب واضح

• ألم أو تورم في البطن

على الرغم من أن هذه الأعراض ستكون مثيرة للقلق، إلا أن هذا لا يعني أن السرطان هو السبب بالتأكيد.