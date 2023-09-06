عاجل
نجل فؤاد المهندس يكشف كواليس لأول مرة عن حياة والده في ذكرى ميلاده وزارة التخطيط تدرس تقديم خدمات التوكيلات والمرور والجوازات إلكترونيا (فيديو)
الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الاستهلاك المفرط للخضراوات قد يزيد من المخاطر سرطان الأمعاء

سرطان الأمعاء
سرطان الأمعاء

يمكن الوقاية من أكثر من نصف حالات سرطان الأمعاء، وواحدة من أفضل الطرق لمنع تطور السرطان بجميع أنواعه هو أن تعيش نمط حياة صحي. 

 

وهذا يشمل الإقلاع عن التدخين، والحد من استهلاك الكحول، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن.

 

وجدت دراسة حديثة أن تناول الخضار المخللة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وعلق عالم الأورام أندريه فوروبيوف على الدراسة خصيصًا لـ MedicForum.

 

والاستهلاك المفرط للخضروات المخللة قد يكون عامل خطر للإصابة بسرطان الأمعاء. بينما تزيد الخضروات المخللة من خطر إصابة الفرد بسرطان الأمعاء. البقوليات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

 

تشمل أعراض سرطان الأمعاء التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

• تغيرات مستمرة وغير مبررة في عادات الأمعاء

• نزيف

• دم في البراز

• التعب الشديد بدون سبب واضح

• ألم أو تورم في البطن

على الرغم من أن هذه الأعراض ستكون مثيرة للقلق، إلا أن هذا لا يعني أن السرطان هو السبب بالتأكيد.

الجريدة الورقية