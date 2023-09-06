فوده يتابع جلسة مقعد تسوية المنازعات لحل مشاكل المواطنين بطور سيناء

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جلسة مقعد تسوية المنازعات التي عقدت اليوم الاربعاء، بقاعة مركز الإجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، والذي يعقد بناء علي توجيهات محافظ جنوب سيناء لتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون.

بحضور المستشار اللواء احمد الاسكندرانى والمستشار وليد السباعي المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار الي ان جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

و نظر المقعد اليوم في طلبات بعض المواطنين والمستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.