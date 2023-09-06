ما بين قرارت التعين والشائعات... جامعة جازان محط أنظار السعوديين

اهتم الكثير من السعوديين بما تصدره جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية، من بيانات وقرارات جديدة للتعين، وموقفها من الشائعات المتداولة بشأن موظفيها.

جامعة جازان تجدد تعيين عميد كلية الصيدلة

وكانت الجامعة أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع "إكس" تويتر سابقا، إصدارها قرار بتجديد تعيين الدكتور "عبدالكريم بن محمد ضيف الله مريع" عميداً لكلية الصيدلة، وتفاعل النشطاء مع القرار موجهين عبارات التهنئة للعميد متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

حقيقة فصل جامعة جازان لمئات الموظفات

فيما تداول اسم جامعة جازان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب انتشار أنباء عن استغنائها عن العديد من الموظفات لديها بشكل غير قانوني.

وخرجت الجامعة متمثلة في المتحدث الرسمي للجامعة "موسى محرق" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقا، نافية في بيان شائعة فصل مئات الموظفات على نظام التعاقد في الجامعة، مشددة على أنها ستلاحق المسيئين.

وأكد المتحدث الرسمي لجامعة جازان، أن الجامعة تشدد على عدم صحة ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة بادعاء فصل الجامعة لعدد من الموظفات المواطنات.

وقال المتحدث باسم جامعة جازان: "تود الجامعة إيضاح أن الحالات التي تطرقت لها تلك المواقع هي لمنسوبات إحدى شركات القطاع الخاص التي انتهت عقودها مع الجامعة ولا تربط الجامعة أيّة صفة وظيفية أو تعاقدية على الإطلاق مع منسوبات الشركة.

وتابع:"وتؤكد الجامعة اعتزازها بجميع الكوادر البشرية من أبناء وبنات الوطن تفخر بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور الجامعة".

واستكمل:" كما تحتفظ الجامعة بحقها تجاه من يحاول الإساءة لها أو لأحد منسوبيها وطلبتها دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها الدولة".