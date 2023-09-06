مجلس أمناء الحوار الوطني يكشف موعد انتهاء الجلسات (فيديو)

أكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم بلورة عدد من التوصيات والمقترحات التي خرجت من الحوار الوطني وتم إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه هي المرحلة الأولى من الحوار.

وأضاف طلعت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز" مساء اليوم ، :"بدأنا في المرحلة الثانية من القضايا المطروحة للنقاش في جلسات الحوار الوطني بمختلف محاوره"، معقبا: " لدينا 112 قضية يتم التباحث فيها في جلسات الحوار الوطني وهناك قضايا وصلنا فيها إلى مقترحات وتم رفعها للرئيس السيسي".

الحوار الوطني ينتهى بانتهاء النقاش والتباحث حول كافة القضايا

وتابع طلعت عبد القوي:" الحوار الوطني ينتهى بانتهاء النقاش والتباحث حول كافة القضايا التي تم تحديدها للتباحث بشأنها “، مردفا: ”تحدثنا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي في جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني كما تم التباحث في جلسات الحوار الوطني حول كيفية تقوية الأحزاب وحوكمتها وتعزيز دورها في المجتمع المصري".