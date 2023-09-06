وكيل تعليم الغربية يشهد ورشة العمل الأخيرة لبرنامج أساسيات الكهرباء

شهد ناصر حسن ،وكيل وزارة التربية والتعليم، ورشة العمل الأخيرة لبرنامج أساسيات الكهرباء والإلكترونيات العملية ..طريقك إلى تصميم الروبوت، بإشراف ومتابعة إدارة التدريب بقيادة الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، والذى حرصت مديرية التربية والتعليم بالغربية على إطلاقه لطلابها من أجل تعلم إنتاج المشاريع وتشجيع الابتكار والإبداع واكتساب الأفكار الجديدة،

وناقشت الدورة عدد من المحاور خلال ورشة العمل، منها..

- مراجعة ما سبق تناوله فى الورش السابقة

-اساسيات الكهرباء من حيث المفهوم والاهمية

- الوحدات الكهربائية( الامبير-المقاومة)

- انواع المقاومات

- التوصيلات الكهربائية

- عرض تجارب عملية عن التوصيل على التوالي- التوازي

- مكونات الدائرة الكهربية

- الدوال وانواعها

- مفهوم الروبوت ومكوناته

- الفرق بين open loop و closed loop

كما تناولت الورشة تجميع الروبوت،وتطبيقات عملية لتحريك السيارة عبر الهاتف

وقد أثنى وكيل الوزارة على حسن الأعداد والتنظيم للبرنامج.

وقام وكيل تعليم الغربية بتوزيع شهادات تقدير للطلاب المشاركين بالبرنامج وكذلك المدربين والمشرفين مع دعوة لاستغلال طاقات الموهوبين وفتح أبواب المستقبل أمامهم والتشجيع المستمر لهم على البحث وإعمال العقل وحل المشكلات باستخدام الأسلوب العلمي مع التوصل إلى حلول ابتكارية خارج الصندوق ، والدعوة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتابعة كل ما هو جديد ودائما تعليم الغربية في تميز.