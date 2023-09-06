أيمن فقد رزقه وأم محمود تلطخت ملابسها بالدماء.. مشاهد من انهيار عقار حدائق القبة (فيديو)

كشف أحمد بعزق، الصحفي بجريدة وبوابة الوفد، أن حادث انهيار عقار حدائق القبة، أسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص، وتحطم 4 سيارات ملاكي وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

وقال بعزق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد: المشهد كان مأساوي لأقصى درجة، ومشاهد الخوف والقلق تعلو وجوه شهود العيان والجيران، مشيرًا إلى أن الجيران تضرروا كثيرا بالانهيار منهم المنزل الكائن على يمين العقار، حدثت به تلفيات كثيرة تهدم وتصدع عدد 2 بلكونة، والعقار الموجد على اليسار انهارت به عدد من الحوائط

أحمد بعزق يكشف تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة

أقوال شهود العيان

وانتقل الوفد إلى مسرح واقعة انهير عقار بحدائق القبة، والتقى بالجيران وشهود عيان ، إذ قال المعلم أيمن صاحب ورشة، وأحد المتضررين، أن أحد الأشخاص هاتفه الساعة السابعة صباحًا بحدوث انهيار بالعقار المجاور للورشة، وعندما وصل لحدائق القبة، وجد أن محل عمله تهدم بالكامل بعد سقوط الحطام عليه.

أحمد بعزق يكشف تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة

وسكت أيمن لدقائق تائهًا في أفكاره التي تدور حول مصدر الرزق الوحيد، له ولأطفاله، ثم يكمل: لم أستطع الوصول إلى ورشتي حتى الآن، لكن ما أعرفه أني فقدت مصدر رزقي.

انهيار عقار حدائق القبة

وقالت أم محمود، شاهدة عيان، بعدما بدلت ملابسها الملطخة بالدماء، بعد عمل شاق في المساعدة في انتشال الضحايا والمصابين في حادث انهيار عقار حدائق القبة : أصيبت طفلة كانت نائمة في غرفتها بكسر في عظمة الحوض، وأصيبة عمتها بارتجاج في المخ بالإضافة إلى إصابة زوجة حارس العقار المجاور.

عقار حدائق القبة المنهار

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار حدائق القبة

كلف المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية. بالقاهرة اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم ٣ شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار حيث ترأَسَ المستشارحسام الطحاوي - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من منى رشيد رئيس النيابة، ونجلاء عزمي- وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار

وتبين من المعاينة: أن العقار مكونًا من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ٦ / ٩ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة إثنين آخرين .

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة التحقيق، حيث قررت السيدة منى رشيد رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار، مع استدعاء كلاً من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي، وجاري استكمال التحقيقات.