مسئول سابق بالتنمية المحلية يكشف عن سبب انهيار عقار حدائق القبة (فيديو)

قال الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن انهيار عقار بحدائق القبة أسفر عن سقوط حوالى 13 ضحية في شهر يوليو الماضي، موضحا أن انهيار العقار جاء نتيجة خطأ احد السكان الذي كان يقوم بإصلاح في أحد الطوابق دون اي استشارة هندسية، وبدا العمل دون ترخيص من الحي.

أسباب انهيار العقارات غياب الرقابة

وأضاف “الجندي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “٩٠ دقيقة ” المذاع على فضائية “المحور” مساء يوم الأربعاء، أن أسباب انهيار العقارات غياب الرقابة، والتفتيش، لافتا إلى انه وفقا للقانون بدأ عمل جميع الإجراءات القانونية بعد ارسال لجنة هندسية لمعاينة العقار، واقرت أن العقار يحتاج إلى تدعيم أو تنكيس أو إزالة جزئية أو كلية، أو ترميم وذلك من سنه ١٩٩٢ فلم يتم إزاله هذه العقارات ولم ترمم.

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية السابق أنه قد استيقظ سكان حدائق القبة على كارثة انهيار عقار سكني الذي راح ضحيته 3 أشخاص واصيب 3 أخرين وتم إخلاء عقارين مجاورين حرصاً علي أرواح السكان .