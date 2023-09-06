النيابة تعاين موقع انهيار عقار من 4 طوابق بحدائق القبة

تباشر نيابة حدائق القبة التحقيق في واقعة انهيار مبنى مكون من دور أرضى وأربعة طوابق، يقطن به أسرة واحدة حيث لقى 4 أشخاص مصرعهم، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة

وانتقل فريق النيابة العامة المختص في التحقيق بالحادث إلى موقع العقار المنهار لمعاينة وأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار المبنى واعداد تقرير مفصل.

كما وجهت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وتم فرض كردون أمني من قبل قوات الأمن في موقع حادث انهيار العقار حرصًا على سلامة وحياة المواطنين.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار في 3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار .

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار وإنقاذ المواطنين فيما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتباشر نيابة حدائق القبة التحقيق في واقعة انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، وتلقت النيابة إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة بانهياربمحيط دائرة القسم، ووقوع إصابات ومصرع آخارين.

وأجرت النيابة معاينة أوضحت أن العقار مكون من 4 طوابق، كما أمرت بتشكيل لجنة من حي الخليفة للوقوف على أسباب الانهيار.

وأوضح الفحص المبدئي غن انهيارالعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

وجاراستكمال البحث عن المفقودين الآخرين أسفل أنقاض العقار، وسط تواجد القيادات الأمنية ومسؤولي محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث والإنقاذ وسط حماية أمنية مشددَة و حرصا على حياة السكان المجاورين والمارة.