65 مليون مواطن مصري يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قرابة 65 مليون مواطن أصبح لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونوه إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية منح تيسيرات عديدة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء كانت منظمات محلية أو مؤسسات دولية، جاء ذلك في حوار مع الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة.

قبول طلبات المجتمع المدني

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية والمحلية، لتغطية الانتخابات الرئاسية التي استوفت إجراءات القيد القانونية.

وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول ثمة أخبار، أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال قنواتها الرسمية.

