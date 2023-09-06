"العربية للتنمية الزراعية" و"الفاو" تتفقان على دعم مشروعات غذائية في المنطقة العربية

استقبل عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له بمقر المنظمة في القاهرة، للاتفاق على العمل معًا لدعم جهود الأمن الغذائي في المنطقة العربية عبر المكاتب القطرية ، وخاصه فى الدول التى تعانى عدم الاستقرار وحالات عدم أمن غذائى .

سبل كسب العيش

بحث اللقاء أنشطة المنظمة الحالية والمستقبلية في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وتناول النقاش مجالات التعاون بين الطرفين والتي شملت الاتفاق على دعم المشروعات المؤدية لتحسين سبل كسب العيش خاصه في المجتمعات الأفقر والتى تؤكد جهود الدولة فى معالجة التحديات التى تواجهها.

ودعى الواعر للاشتراك مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي في تعاون ثلاثي يهدف إلى زيادة مستوى التنسيق للتعامل في قضايا الأمن الغذائي الشائكة والمعقدة في المنطقة العربية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون في عدد من الأنشطة في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي 28 في الإمارات العربية المتحدة من خلال المبادرات التي ستطلقها الفاو حول الزراعة وتغير المناخ والأنشطة التي تعمل منظمة الفاو على تنفيذها من خلال الجناح الخاص بها.

العربية للتنمية الزراعية والفاو يتفقان على دعم مشروعات غذائية في المنطقة العربية



