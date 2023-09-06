السيطرة على حريق هائل في منزل بالفيوم

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق شب فى منزل مكون من 3 طوابق بحى الصيفية فى مدينة الفيوم مساء اليوم الاربعاء بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل والذي تسبب في اشتعال النيران في محتويات المنزل ، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغًا بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بحي الصيفية بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، في الطابق الثاني من المنزل.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم إخماد النيران دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، وقبل أن تمتد إلى باقي الطوابق أو العقارات المجاورة.

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية بالمنزل، تسبب في اشتعال الحريق، ، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اصابة 17 فى حادث

من جهه اخرى أُصيب 17 شخصً بينهم 6 أطفال بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.تم نقل المصابين الى المستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة،اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة- أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بعد إسعاف طهما إتجاه أسيوط، انتقلت على الفور الشرطة والاسعاف وتبين اصابة 17 شخص وهم سعيد عاشور أحمد حسن - عمرو وائل نور الدين - محمد عبد المعز أحمد عبد المطلب - جودي محمد عبد المعز عبد المطلب - أنس محمد عبد المعز عبد المطلب - أشرقت محمد عبد المعز عبد المطلب - تسنيم محمد عبد المعز - هلال عبد الحكم عبد الغفار - فاطمة عزيز عبد اللطيف محمد - نور ربيع موسى - محمود إسماعيل محمد عابد - هالة أحمد حسن - حميدة كامل إبراهيم - آية خالد نجيب عبد الحليم - نجلاء عبد الفتاح رجب - أميرة رمضان جبر- محمد صديق محمد.

تم نقل المصابين ب بـ 7 سيارات إسعاف إلى مستشفى الفيوم العام،، و تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.