محافظ البحر الأحمر يكرم أوائل الشهادات العامة والمحلية لعام 2022-2023

كرم محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم، 131 طالبا وطالبة أوائل الشهادات العامة والمحلية للعام الدراسى 2022 -2023، بحضور السكرتير العام المساعد كمال سليمان، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، ومدير مديرية التربية والتعليم هشام منير والشيخ الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إلى جانب أولياء أمور الطلاب المتميزين.

وأعرب حنفى عن سعادته الكبيرة بتفوق أبناء المحافظة، مهنئا الطلاب وأولياء الأمور بنجاح أبنائهم. كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وبذل الجهد حتى حصلوا على المراكز الأولى فى انشطة متعددة على مستوى الجمهورية.

وتم تكريم الأوائل فى مختلف الشهادات والتخصصات إذ تم تكريم 12 طالبا من شعبة علمى علوم، و10 طلاب من شعبة علمى رياضة، و10 طلاب من شعبة أدبى، و2 طالب من STEM فى الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بالثانوية الأزهرية، تم تكريم 5 طلاب علمى، و5 طلاب أدبى، و11 طالبا فى تخصص التجويد. وشملت التكريمات أيضا الطلاب فى التربية الخاصة، حيث تم تكريم 3 طلاب بالشهادة الاعدادية وطالب بالثانوية العامة وآخر بالثانوية الفنية.

وفيما يتعلق بالثانوية الفنية هنأ الطالب الاول على المحافظة بحصولة على المركز الاول على مستوى الجمهورية كما تم تكريم 15 طالبا من اوائل الثانوية الفنية، بينما تم تكريم 20 طالبا بالمرحلة الاعدادية العامة، و10 طلاب بالمرحلة الاعدادية الأزهرية، و10 آخرين بالمرحلة الابتدائية بالازهر. وتم تكريم 16 طالبا من إدارات أوائل جنوب البحر الأحمر.

ويعكس هذا الحفل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين فى المحافظة ويشجع على مزيد من التفوق والنجاح فى مجال التعليم.