أرقام خرافية لـ جواو بيدرو مهاجم التعاون الجديد

تمكن نادي التعاون من حسم التعاقد مع اللاعب البرازيلي جواو بيدرو، نجم نادي الوحدة الإماراتي، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، ولدعم مركز الهجوم بعد رحيل لياندر تاوامبا.

انتقل تاوامبا لنادي الأخدود ونجح النجم الكاميروني في وضع اسمه ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ سكري القصيم، ليتم التعاقد اليوم مع جواو بيدرو الذي يأمل جمهور الفريق أن يكون خير بديل للكاميروني.

أرقام جواو بيدرو مهاجم نادي التعاون الجديد:

لعب جواو بيدرو في الدوري الإماراتي مع أندية الظفرة وبني ياس والوحدة، وتمكن خلال تلك الفترة من خوض 115 مباراة، ساهم فيها بـ 81 هدفًا بعدما سجل 70 هدفًا وتمكن من صناعة 11 هدفًا آخر.

انتقال جواو بيدرو لنادي التعاون هي المحطة الثانية للاعب في المملكة العربية السعودية بعدما لعب من قبل لنادي الفتح خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، وشارك خلال تلك المدة في 41 لقاء وسجل 13 هدفًا.

محطات جواو بيدرو لاعب التعاون الجديد:

تعاقد نادي التعاون مع جواو بيدرو لمدة موسمين تنتهي بنهاية يونيو 2025، وسخوض صاحب الـ 30 عامًا محطته الرابعة عربيًا ورقم 12 بشكل عام بعد التنقل ما بين 8 أندية برازيلية وبرتغالية وإسبانية.

من المقرر أن تكون صفقة جواو بيدرو الصفقة الأخيره لنادي التعاون قبل غلق الميركاتو الصيفي غدًا الخميس في المملكة العربية السعودية.