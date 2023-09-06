كلمات أغنية حمزة نمرة الجديدة "يا سفينة".. شاهد

طرح الفنان حمزة نمرة، آخر أغاني ألبوم "رايق" عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي حملت عنوان "يا سفينة"، وتعد هذه الأغنية استكمالا لنجاح ألبومه الذي حقق نجاحا كبيرا صيف 2023.

أغنية يا سفينة حمزة نمرة

أغنية سفينة من غناء وألحان حمزة نمرة، من كلمات: محمود فاروق، ألحان: أندريه مينا، توزيع وميكساچ: أندريه مينا، وأغنية عالم كدابة من كلمات: حسام سعيد، ألحان: عمرو الشاذلي - أحمد الشاذلي، توزيع وميكساچ: عمرو الخضري.

كلمات أغنية يا سفينة

تأتي كلمات أغنية يا سفينة كالأتي :" بوصلة شاكل في اتجاهها، واللي بيطمن قلبي في السفر صورتك معايا، يمكن الحلية قليله بس ألمي مش قليل، رايحة بينا فين يارحلة وفين هترسي يا سفينة، النهاردة حيرة أكتر، وكعبي طول العمر داير، رايحة بينا فين يارحلة، وفين هترسي يا سفينة، كل مدا الموج بيعلى، قلبي أه من بكرا كاشش".

https://www.youtube.com/watch?v=z6xMg-6ASU0&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.elaosboa.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

وفي وقت سابق، كتب حمزة نمرة: أخر أغنيتين في ألبوم رايق ورجعنا لوجع القلب ويا سفينة يوم الاربعاء 6 سبتمبر الساعة 7 بتوقيت القاهرة عبر يوتيوب وكل منصات الموسيقى"، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لسماع الأغاني.