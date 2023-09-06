خماسي ريال مدريد وبرشلونة يتنافسون على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

كشفت مجلة فرانس فوتبول عن أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم عن موسم 2022 – 2023، والتي تم الكشف عنها منذ الدقائق عبر المجلة الفرنسية، على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب خلال حفل الكرة الذهبية "بالون دور" يوم 30 أكتوبر الجاري، وشهدت القائمة وجود 10 لاعبين شباب حول العالم من بينهم ثلاثة لاعبين من نادي برشلونة وثنائي من ريال مدريد.

وإليكم قائمة أفضل 10 لاعبين شباب في "بالون دور":

الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الإسباني جافي – برشلونة الإسباني

الألماني جمال موسيالا – بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي إيلي واهي – لانس الفرنسي

البرتغالي أنطونيو سليفا - بنفيكا البرتغالي

النرويج راسموس هيويلوند – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإسباني بيدري – برشلونة الإسباني

الإسباني أليخاندرو بالدي – برشلونة الإسباني

الهولندي تشافي سيمونز – لايبزج الألماني

الفرنسي إدواردو كامافينجا – ريال مدريد الإسباني

وفاز بالجائزة في النسخ الأربع الأخيرة كل من كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2018، وماتياس دي ليخت مع يوفنتوس الإيطالي في 2019، وبيدري لاعب برشلونة في عام 2021، ومن بعده اللاعب جافي في عام 2022.