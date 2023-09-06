ياسين بونو ينافس على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

تواجد المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال السعودي وإشبيلية الإسباني السابق، من قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن موسم 2022 - 2023، والمقدمه من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

تواجد ياسين بونو للمرة الثانية على التوالي ضمن المرشحين، بالإضافة إلى الحارس الكاميروني أندري أونانا الذي يعد أول إفريقي رُشح للجائزة.

تنسب الجائزة للحارس السوفيتي السابق "ليف ياشين" أسطورة الكرة السوفيتية والحارس الوحيد الفائز بالجائزة عام 1963، والتي ساتحدثت في عام 2019 لأفضل حارس مرمى.

المرشحون لجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم 2022-2023

المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

البلجيكي تيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي مايك ماينان – ميلان الإيطالي

الألماني مارك أندري تير شتيجين – برشلونة الإسباني

البرازيلي إيدرسون – مانشستر سيتي الإنجليزي

الأرجنتيني إيليميانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

الكاميروني أندري أونانا – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الإنجليزي آرون رامسديل – أرسنال الإنجليزي

الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش – فنربخشة التركي

الفرنسي برايس سامبا – لانس الفرنسي

وفاز بها في الثلاثة نسخ الماضية كل من البرازيلي أليسون في النسخة الأولى، ثم حصل عليها جانلويجي بوفون حارس باريس سان جيرمان وفي الثالثة كان البلجيكي تيبو كورتوا.