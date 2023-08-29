طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني..وطليقته تفضح أسرار الانفصال: طلعت ولا تسوى (شاهد)

فاجأت علياء بسيوني زوجة المطرب أحمد سعد جمهوره بإعلان خبر طلاقهما رسميًا، وذلك خلال منشور طويل عبر خاصية القصص المصورة "ستوري"على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني:

خرجت علياء بسيوني طليقة أحمد سعد عن صمتها، لتفجر أسرارًا صادمة كانت السبب الرئيسي وراء انفصالهما، موضحة أن الطلاق وقع بناءً على رغبة أحمد سعد، الذي تسبب في خراب العلاقة الزوجية بينهما من البداية.

أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

طليقة أحمد سعد تصدم جمهوره بأسباب الطلاق: أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي

وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيء وأحب أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي".

علياء بسيوني طليقة أحمد سعد عبر إنستجرام

وأضافت طليقة أحمد سعد: “شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته، وبعدها شغلك".

أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

ووجهت علياء بسيوني رسالة قاسية وشديدة اللهجة لطليقها أحمد سعد قائلة: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمة إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها، وأنت طلعتها ولا تسوى، ربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على أد كل حاجة حصلت".

وكانت علاقة الفنان أحمد سعد بزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني قد بدأت حينما تعرف عليها، ونشر صورة تجمعهما في عيد ميلادها عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق :" كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي "، ليبدأ بعدها الجمهور يستنتج وجود علاقة حب عاطفية تربطهما.

أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

قصة حب وزواج أحمد سعد وعلياء بسيوني:

أعلن أحمد سعد بعد أيام قليلة، خطبته على علياء بسيوني، ثم انفصلا للمرة الأولى بعد 10 شهور، بشكل مفاجئ، من دون الكشف عن أسباب الانفصال، لكن سريعًا ما عادت علاقتهما مرة أخرى وتوجت بعقد قرانهما، وتزوجا، ورُزقا بمولودتهما الأولى (عليا) في عام 2022، ثم رزقهم الله بمولودتهما الثانية (مريم) في 17 من يوليو الماضي 2023.