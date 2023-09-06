نائب محافظ البحيرة تلتقي وفداً من أعضاء المبادرة الوطنيه لتطوير الصناعة "أبد"

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، دعم محافظة البحيرة الكامل لمبادرة "ابدأ" والتي تستهدف توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وحل مشاكل المصانع المتعثرة وجذب استثمارات جديدة للمحافظة لتوفير فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة، مشيده بأهداف المبادرة والتي تأتى بالتزامن مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة لتطوير الريف المصري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

واستعرضت الدكتورة نهال بلبع، الفرص والمقومات الاستثمارية بالمحافظة وخاصة بالمناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى، مؤكده على حرص المحافظة على تطوير المناطق الصناعية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية، وكذا تشجيع الشباب على اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكينهم اقتصاديا، لافتة إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام جاء ذلك أثناء لقائها بوفد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي تم اطلاقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة " للنهوض بالصناعة المصرية

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم الاستثمار والمستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030.

من جانبهم، استعرض أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، ، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب، والتنسيق والتعاون لعمل زيارات وجولات ميدانية للمناطق الصناعية لبحث سبل دعم المصانع المتعثرة بها وايجاد الحلول العاجلة للمشكلات لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمحافظة

وحضر اللقاء كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى ومدير ادارة الاستثمار بالمحافظة ومدير المنطقة الصناعية ومنسق حياة كريمة بالبحيرة