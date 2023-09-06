حصاد البلح بالقليوبية.. أكل البلح حلو لكن النخل عالى

قال العشرات من مزارعى النخيل بمحافظة القليوبية، إن النخلة شجرة أصيلة ومذكورة فى القرآن وممنوع قطعها والنخل يسبح ربه ويعتبر النخل خير كثير للإنسان، بتلك العبارات وبعبارات أغاني الفلكلور الشعبي الشهيرة والكثيرة، التي عبرت عن الفرحة بموسم حصاد البلح حيث تغنى الفنان فريد الأطرش قائلاً (طعم البلح حلو لكن النخل فى العالي ).

وجاءت أبرز العبارات التي اطلقها المزارعين والنخالين لتعبر عن جمال البلح وحصاده حيث يتغنى المزارعون والنخلجية بكلمات "يا بلح يا زغلول يا مسكر" .

وشهدت محافظة القليوبية، بدأ موسم حصاد البلح في مزارع محافظة القليوبية وسادت أجواء البهجة والسرور بين المزارعين وأهالي القرى ونسائهم وأطفالهم؛ حيث يعد موسم حصاد البلح أكبر موسم يجلب الرزق لطالعي النخيل فهو مصدر الرزق لهم طوال العام.

ففي مدينة كفر شكر، وفى إحدى المزارع بالمدينة يتغنى المزارعون أثناء حصاد البلح بكلمات (زغلول يابلح زغلول ) كما يتغنى الباعة في الأسواق والشوادر بهذه الجملة على محصول البلح لجذب المواطنين والأهالي للشراء في موسم البلح، الذي ينطلق مع أوائل شهر سبتمبر، ويصل حتى ما بعد منتصف أكتوبر.

ويقول المهندس اشرف شحته، أن أنواع البلح مختلفة وأبرزها (البارحي والزغلول والثماني والرطب وبنت عائشة)، وأنواع أخرى تتركز زراعتها بمناطق كثيرة بالقليوبية، منها بنها والقناطر الخيرية وكفر شكر وضفاف الرياح التوفيقي بخط 12 والخانكة في منطقتي القلج وسرياقوس، ويعد من المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.

أما خالد محمد غريب ( نخلجى ) ويعمل فى مجال طلوع النخل وجنى البلح منذ 35عاما فقال انه يعتمد على الطلوع للنخلة من خلال مطلع يتم تصنيعه بالمرج أو القلج بالخانكة ويقوم بالطلوع على النخلة وان المهنة خطره تعلمها من والده .

مضيفا انه يتم تطريح البلح الزغلول ثم جنى المحصود لمدة 25 يوم وأن مواسم النخل متعددة منها موسم الحصاد من 25-30 يوم وموسم التقليم وتنزيل الجريد وموسم التلقيح والدناوة وحول معرفة عمر النخلة يقال إن كل 40 سم تمثل عام من عمر النخلة .

وحول أطول أنواع النخل قال إن هناك نخل ناطح للسحاب بقرية الصنافين بالقليوبية ويصل طولها الى 50 متر وهى صعبة فى تسلقها ولكن اكل العيش مر .

معقبا بقوله أن يومه يبدأ من الساعة السابعة صباحا، وحتى ما بعد أذان المغرب، يجوب خلالها النخيل لجمع البلح وسعيا وراء الرزق.

أما محمد جميل احد طالعى النخل فقال إن المهنة شاقة ولكن كما يقال (اكل البلح حلو لكن النخل فى العالى ) وأنه لا يخاف ولا يهاب تسلق النخل، بل يفعل ذلك بمهارة عالية، مربوطا بالحبل، ومعه آخر إضافي لإنزال البلح المقطوع من النخل للأرض.

وأوضح أنه لا يستخدم الآلات أو الأوناش الرافعة لجمع البلح؛ لأنها غالية، مشيرا إلى أنه يحب هذه المهنة جدا، وتسلق النخل سهل جدا، بشرط عدم الخوف وانه لا يعرف لنفسه مهنة أخرى.

من جانبه قال أنور محمد مزارع انه زرع النخل كفصائل صغيرة وإنه زرع النخل منذ 25 عاما هى عمر النخيل بمزرعته حيث انه زرع النخل وبدء فى الحصاد بعد 6 سنوات حيث إن النخل لا ينضج وينبت الثمار إلا بعد 6 سنوات .

وقال إن جذر النخلة 3 أنواع جذر للمياه وجذر للغذاء وجذر للتنفس وانه قام بمراعاة النخل حتى ظهور البلح وأضاف أن النخل بالمزرعة زغلول وسمان وبارحى والزغلول بالمزرعة نوع البلح اسمه سكر نبات حيث إن نسبة السكريات بها عالية 100% .

وقال إنه يتم تقطيع البلح ووضعه فى عبوات تمهيدا للبيع بالأسواق وأشهر أنواع البلح فى مصر البارحى والكوبي والعرابي والسمانى والزغلول وعامرى وعمر النخلة يصل الى 100 سنة.

حصاد البلح بالقليوبية

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