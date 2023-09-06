معظم أسواق الأسهم الخليجية تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الأربعاء، بعدما أدى تعثر النمو في الصين وأوروبا إلى تفاقم المخاوف إزاء الزخم الاقتصادي، في حين فاقم تراجع أسعار النفط من القلق.

الأسهم العربية

وأظهر استطلاع أمس الثلاثاء ترجيح انكماش صادرات الصين بوتيرة أبطأ في أغسطس، مما يسلط الضوء على أن المصنعين لا يزالون تحت ضغط بعد أن سجلت الشحنات المتجهة إلى الخارج الشهر الماضي أسوأ أداء منذ فبراير 2020.

وفي ألمانيا، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الطلبيات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1% مع انخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 2.4% وهبوط سهم بنك الرياض 2%، وهبط أيضا سهم شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي).

في دبي، هبط مؤشر الأسهم الرئيسي بما يصل نسبته نحو 0.4% متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية بما تصل نسبته 1.4%، وفي أبوظبي خسر المؤشر 0.4%.

وعكست أسعار النفط، وهي محفز لاقتصاد الخليج، مسارها بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في الجلسة السابقة، بفعل ارتفاع الدولار وتجاهل المستثمرين المخاوف الناجمة عن تمديد تخفيضات الإمداد من السعودية وروسيا.

وخالف المؤشر القطري الاتجاه العام ليغلق على ارتفاع 0.7% بقيادة صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 3.4%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1% مدعوما بقفزة 3.4% لسهم البنك التجاري الدولي.

وفي البحرين، نزل المؤشر بما يصل نسبته نحو 0.2% ليصل إلى مستوى 1943 نقطة.

أما مؤشر سوق عُمان فقد ارتفع بنسبة بلغت نحو 0.1% ليصل إلى مستوى 4722 نقطة، وفي الكويت صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 7639 نقطة.

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها مع التأثر بمخاوف التباطؤ الاقتصادي

الأسهم الأوروبية

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، إذ أدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في منطقة اليورو.

انخفض المؤشر ستوكس 600 فى أسواق الأسهم الأوروبية بواقع 0.5% ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع، بحسب الأسواق العربية.

وتوترت المعنويات في الأسواق العالمية مع تجاوز سعر خام برنت 90 دولارًا، أمس الثلاثاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية، مما أجج المخاوف إزاء استمرار ضغوط الأسعار.

كما تأثرت المعنويات بإعلان مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، انخفاض طلبيات المصانع بأكثر من المتوقع في يوليو.

وصعد سهم تليفونيكا فى أسواق الأسهم الأوروبية 3.2% بعد استحواذ شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) على حصة 9.9% في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعلها المساهم الأكبر.