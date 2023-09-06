الأسهم الأمريكية تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا فى أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط مع تقييم المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

الأسهم الأمريكية

ورغم تسجيل المؤشرات الرئيسية الثلاثة فى أسواق الأسهم الأمريكية ( وول ستريت) مكاسب في الأسبوع الماضي مدفوعة بآمال في تخفيف التشديد النقدي من جانب المركزي الأميركي، فقد تلاشت هذه الآمال إلى حد ما أمس الاثنين.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 195.61 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.56% ليصل إلى مستوى 34642.1 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 18.97 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو0.42% ليصل إلى مستوى نحو 4496.8 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 10.86 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.08% ليصل إلى مستوى نحو14020.95 نقطة.

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها مع التأثر بمخاوف التباطؤ الاقتصادي

الأسهم الأوروبية

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، إذ أدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في منطقة اليورو.

انخفض المؤشر ستوكس 600 فى أسواق الأسهم الأوروبية بواقع 0.5% ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع، بحسب الاسواق العربية.

وتوترت المعنويات في الأسواق العالمية مع تجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً، أمس الثلاثاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية، مما أجج المخاوف إزاء استمرار ضغوط الأسعار .

كما تأثرت المعنويات بإعلان مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، انخفاض طلبيات المصانع بأكثر من المتوقع في يوليو.

وصعد سهم تليفونيكا فى أسواق الأسهم الأوروبية 3.2% بعد استحواذ شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) على حصة 9.9% في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعلها المساهم الأكبر.