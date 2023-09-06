مدرب اتحاد العاصمة الجزائري قبل كأس السوبر الأفريقي.. لانخشى مواجهة الأهلي

علق عبدالحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة الجزائري، على مواجهة فريقه المرتقبة مع نظيره الأهلي المصري في كأس السوبر الأفريقي.

وقال مدرب اتحاد العاصمة الجزائري في تصريحات عبر الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : " نحترم النادي الأهلي المصري "الكبير"، ولكن لا نخشى المواجهة أمام المارد الأحمر".

وأضاف مدرب اتحاد العاصمة الجزائري: "مواجهة السوبر ستكون استعراضية وفرصتنا للترويج للكرة الأفريقية بشكل عام والجزائرية بشكل خاص والبرهنة على أن اللاعب والمدرب المحلي يملك المؤهلات للاحتراف بالخارج".

وتابع مدرب اتحاد العاصمة الجزائري: "لن أتحدث عن الأهلي وتتويجاته الكثيرة احترامًا له وللشعب المصري ولكن نحن اتحاد العاصمة وسنفرض أنفسنا في مواجهة السوبر".



وواصل مدرب اتحاد العاصمة الجزائري: "يجب على اللاعبين التحلي بالانسجام والتنافسية والإرادة القوية وأتمنى التتويج بلقب جديد مع بداية الموسم".

وأتم مدرب اتحاد العاصمة الجزائري: "الأهلي يبقى المرشح الأقوى للفوز بالبطولة على "الورق فقط"، ولكن الملعب سيكون هو الحسم للمواجهة".

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي:

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة بعد المقبل الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.