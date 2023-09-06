الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة القليوبية تناقش عملية الارتقاء بالمنظومة الصحية

وكيل صحة القليوبية
وكيل صحة القليوبية

تبحث مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، على ايجاد للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، وسرعة الإنتهاء من كافة الشكاوي المعلقة اليوم .

وحرصت مديرية الصحة على التعامل مع كافة الشكاوي الواردة من مجلس الوزراء والوزارة والمحافظة، ومن مكتب الدكتور وكيل الوزارة، وغيرها، وتم الرد على كافة الإستفسارات، وتلبية حاجة المواطنين ، والإستغاثات، من خلال الرقم الموحد 16528.

ولفتت مديرية الصحة إلى أنه تم الإنتهاء من بحث  99,2 من إجمالي الشكاوي المقدمة من المواطنين ، على حسب ماتم إعلانه على بوابة مجلس الوزراء حتى الآن ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة .
حيث كانت النسبة أمس 98 , وتم بحث  أكثر من 100 شكوى فى أقل من 24 ساعة ، ليصل معدل الإنتهاء من الشكاوي ل 99,2 من إجمالي الشكاوي المقدمة من المواطنين، مشيرة إلى أنه تم التعامل من خلال فريق متكامل من مسئولي الشكاوي بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الصحية .

وأكد الدكتور حموده الجزار ، على تفعيل منظومة الشكاوي في جميع أماكن تقديم الخدمة الصحية، لافتاً إلى أن أى شكوى مقدمة من أحد المواطنين ، سيتم بحثها والعمل على حلها .

وأشاد وكيل الوزارة، بجهود جميع العاملين على سرعة الإنتهاء من الشكاوي المعلقة، معربًا عن خالص شكره وتقديره للفريق القائم على ذلك برئاسة الدكتور محمد جمال، والدكتور يوسف عرابي  واعزت الجندي ، ووجه التحية والشكر لجميع العاملين لما يقومون به من جهودٍ مخلصة ، فى سبيل حل كافة مشاكل السادة المواطنين ، من أجل الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات وديوان المديرية ودواوين الإدارات الصحية .

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