صحة القليوبية تناقش عملية الارتقاء بالمنظومة الصحية

تبحث مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، على ايجاد للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، وسرعة الإنتهاء من كافة الشكاوي المعلقة اليوم .

وحرصت مديرية الصحة على التعامل مع كافة الشكاوي الواردة من مجلس الوزراء والوزارة والمحافظة، ومن مكتب الدكتور وكيل الوزارة، وغيرها، وتم الرد على كافة الإستفسارات، وتلبية حاجة المواطنين ، والإستغاثات، من خلال الرقم الموحد 16528.

ولفتت مديرية الصحة إلى أنه تم الإنتهاء من بحث 99,2 من إجمالي الشكاوي المقدمة من المواطنين ، على حسب ماتم إعلانه على بوابة مجلس الوزراء حتى الآن ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة .

حيث كانت النسبة أمس 98 , وتم بحث أكثر من 100 شكوى فى أقل من 24 ساعة ، ليصل معدل الإنتهاء من الشكاوي ل 99,2 من إجمالي الشكاوي المقدمة من المواطنين، مشيرة إلى أنه تم التعامل من خلال فريق متكامل من مسئولي الشكاوي بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الصحية .

وأكد الدكتور حموده الجزار ، على تفعيل منظومة الشكاوي في جميع أماكن تقديم الخدمة الصحية، لافتاً إلى أن أى شكوى مقدمة من أحد المواطنين ، سيتم بحثها والعمل على حلها .

وأشاد وكيل الوزارة، بجهود جميع العاملين على سرعة الإنتهاء من الشكاوي المعلقة، معربًا عن خالص شكره وتقديره للفريق القائم على ذلك برئاسة الدكتور محمد جمال، والدكتور يوسف عرابي واعزت الجندي ، ووجه التحية والشكر لجميع العاملين لما يقومون به من جهودٍ مخلصة ، فى سبيل حل كافة مشاكل السادة المواطنين ، من أجل الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات وديوان المديرية ودواوين الإدارات الصحية .