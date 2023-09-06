نتائج قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات تُسفر عن مواجهات قوية

أُقيمت اليوم الأربعاء مراسم قرعة دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات لنسخة الموسم الحالي 2023-2024، والتي أسفرت عن مواجهات قوية بين أندية دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى.

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قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات:

جاءت نتائج قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات بمواجهات بين أندية شعلة الشرقية وسهم وفريق القادسية ضد نجمة جدة، ولقاء يجمع بين نادي الأمل ضد النصر، ومواجهة بين الأهل والبيرق.

في حين يلعب نادي الهلال مع صقور الغربية، بينما يخوض الشباب مواجهته أمام نادي جد، ويُلاقي الهمة نظيره الرياض، فيما يصطدم الاتحاد باتحاد النسور.

موعد كأس الاتحاد السعودي للسيدات:

من المقرر أن تنطلق النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، في شهر نوفمبر المقبل، والتي ستكون بمشاركة 16 فريقًا، وتم تقسم الأندية على مستويين ويضم كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي.

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