بدر البوسعيدي: سلطنة عُمان تُرحّب بعودة سوريا للجامعة العربية

أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان ،أن سلطنة عُمان ترحب باستئناف المشاركة الفاعلة للجمهورية العربية السورية الشقيقة في أعمال جامعة الدول العربية وأعرب عن سعادته بوجود فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وجدد حرص السلطنة الدائم على إرساء التضامن العربي وتفعيل التعاون المشترك لما فيه خير الأمة العربية جمعاء.

حلول عربية واقعية وفعالة للأزمات القائمة:

وقال إن سلطنة عُمان تثمن كافة المبادرات التي انطلقت لإيجاد حلول عربية واقعية وفعالة للأزمات القائمة، وتعرب السلطنة عن الارتياح لما تشهده العلاقات العربية العربية من تحسن وتطور ملحوظ، وأكد بأن الحوار والتفاهم هو الطريق الصحيح، لتجاوز جميع التحديات والأزمات.

وفي ختام كلمته وجه وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، من أجل مصلحة أمن واستقرار المنطقة العربية.

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه رغم خفض التصعيد في اليمن وتراجع حدة العمليات العسكرية في الشهور الماضية، فإن الوقف الشامل لإطلاق النار، فضلًا عن التسوية السياسية، ما زالت أهداف بعيدة المنال، وما زال الطرفُ الحوثي يضع العراقيل تلو العراقيل أمام مسار الحل، وكأنه راغبٌ في استمرار الوضع الحالي، بما ينطوي عليه من انقسام للبلد، ولمؤسساته، وإضعاف شديد لاقتصاده وقدراته.