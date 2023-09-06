وزير التنمية المحلية يبحث زيارة فرص الاستثمار للشركات الصينية فى مصر .. صور

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم خلال زيارته الحالية لمدينة ( تشنغتشو ) الصينية – للمشاركة في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية والذى يعقد خلال الفترة من 4 – 6 سبتمبر الجاري – عدد من الاجتماعات من بينها لقاء مع عدد من رجال الأعمال الصينيين العاملين فى مجالات السياحة والبنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية الدولية، بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لملف الاستثمار

وأكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لملف الاستثمار وتذليل أى عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى حرص على ترأس اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذى صدرت عنه العديد من القرارات التاريخية والمهمة والتى يتابع تنفيذها بصورة دورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعات أسبوعية مع الوزارات والهيئات المعنية.

وزير التنمية يلتقى رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين وقيادات مؤسسة الاستثمارات الصينية الدولية

وزير التنمية يلتقى رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين وقيادات مؤسسة الاستثمارات الصينية الدولية

وزير التنمية يلتقى رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين وقيادات مؤسسة الاستثمارات الصينية الدولية

وزير التنمية يلتقى رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين وقيادات مؤسسة الاستثمارات الصينية الدولية

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مصر ترحب بكل المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين من مختلف المدن الصينية ومن كل التخصصات والمجالات فى ظل تمتع مصر باتفاقيات وشراكات مع العديد من دول العالم فى أفريقيا وأوروبا والدول العربية بالإضافة إلى السوق المصري المحلى الذى يتضمن 105 مليون مواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين المصرى والصيني والرئيس السيسي والرئيس الصينى شي جين بينج تؤكد ان الطريق ممهد لانطلاقة كبرى فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووجه "آمنة" الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين فى الصين لإقامة وتوطين الصناعات المهمة فى مختلف المجالات والقطاعات فى ظل تنوع فرص الاستثمار فى مصر وبصفة خاصة بعد وصول حجم التبادل التجاري إلى حوالى 20 مليار دولار وإمكانية أن تكون مصر مدخلاً للمنتجات الصينية فى المنطقة العربية وأفريقيا.

أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية الدولية عن استعداد المجموعة لترتيب زيارة للقاهرة لوفد من المستثمرين ورجال الأعمال المتخصصين فى مجالات المخلفات الصلبة وإدارة المدن والحفاظ على التراث والمناطق السياحية و كذلك عدد من أصحاب الصناعات ورجال الأعمال الراغبين فى الاستثمار بمصر والتى يكتسب سمعتها ومكانتها زخماً خاصاً بعد انضمامها لتجمع مجموعة البريكس مؤخراً.

وأشاد المسئول الصيني بالجهود المصرية الشاملة فى مجال التنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين فى إطار ما تحظى به مصر من سمعة ومكانة دولية ومحورية وأهمية دورها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة خلال اللقاء نشاط المجموعة فى مجال البنية التحتية والمخلفات الصلبة والصناعات ودور المؤسسة فى تعزيز التحول الرقمى وملف الاستثمار فى منطقة الحزام والطريق.

كما أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية إلى أهمية الانطلاق بالعلاقات الصينية المصرية نحو مرحلة المصلحة العامة والمنفعة المتبادلة للجانبين.

كما أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الصينين على رغبتهم فى الاستثمار فى بعض المجالات والقطاعات فى مصر وستشهد الفترة المقبلة تنظيم عدد من الزيارات للقاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من المجالات التى يعملون بها.

كما شهدت تلك اللقاءات عرضاً من خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم لجهود الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بتعزيز مجالات الاستثمار فى العديد من القطاعات، وكذا بعض المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظتين وتحسين مستوي معيشة المواطنين.