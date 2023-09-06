تريزيجيه يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات طرابوزن التركي

تعافى النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه من الإصابة، ليعود اليوم الأربعاء، للمشاركة في تدريبات فريقه طرابزون التركي وذلك قبل مواجهة نظيره بشكتاش في الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه في تدريبات فريقه طرابزون التركي اليوم الأربعاء، وذلك استعداداً لمواجهة بشكتاش في الدوري التركي.

وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة قبل أسابيع بكسر في الضلع ولكن المصري الدولي تعافى من إصابته وبدأ التدريبات من جديد.

ومن المتوقع أن يشارك تريزيجيه في مباراة بشكتاش في الجولة الخامسة من الدوري التركي والتي ستقام على ملعب "بابارا بارك" يوم 17 سبتمبر.

ولم ينضم تريزيجيه إلى معسكر منتخب مصر الحالي، بعد استبعاده من قبل المدرب، روي فيتوريا، نظرًا لإصابته والتركيز على عودته إلى مباريات طرابزون سبور.

ترتيب طرابزون في الدوري التركي

الجدير بالذكر أن طرابزون يحتل المركز السابع بعد مرور 4 جولات برصيد 6 نقاط بعد الفوز أمام أنطاليا سبور وقاسم باشا في مباراتين والخسارة في آخرتين ضد جالطة سراي وريز سبور.