باربي العرب.. سارة سلامة تستعرض ساحرة بالفوشيا اللامع

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليشبهها الجمهور بشخصية "باربي" الشهيرة.

سارة سلامة

وظهرت سارة سلامة بفستان فوق الركبة باللون الفوشيا اللامع، وتميز بقصته المُجسمة ومكشوفة الأكتاف والصدر؛ ليبرز قوامها المثالي ونحافة خصرها.

وتزينت سارة إكسسوارات بسيطة ضمت أقراط كبيرة الحجم ذات الشكل الدائري وساعة في إحدى اليدين باللون الذهبي، مع خاتم رقيق.

ومن الناحية الجمالية، تعتمدت سارة تصفيفة شعر بسيطة وساحرة، فتركت خصلاتها البنية تتدلى على ظهرها بشكل مرتب ولامع كالحرير؛ ليزيدها أنوثة وجمال.

ووضعت سارة سلامة مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلاتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

سارة سلامة

وحصلت على عينين ساحرتين باستخدام ظلال العين بدرجات البني الناعمة، بالإضافة للرموش الصناعية الطويلة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.