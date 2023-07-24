بيكيني سارة سلامة يضعها في موقف محرج|انتقادات لاذعة ورد قوي من النجمة

تصدر اسم الفنانة الشابة سارة سلامة، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة في آخر جلسة تصوير لها على نشرتها عبر حسباتها الشخصية بالسوشيال ميديا.

سارة سلامة بإطلالة جريئة في الساحل

نشرت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة على شاطئ مستمتعة بنسيم البحر مرتدية كاش مايوه ابيض اللون.

وسرعان ما انهالت تعليقات المتابعين عليها حيث قال آحد الرواد، " انتي بتعرفي انك قدوتي بالجمال واني مغرمة بجمالك وصورك عندي بكل مكان وبستنى عطول صورك الجديدة ويوميا بفوت صفحتك i love"، " اجمل ما ظهر علي الشاشه المصريه"، " زبد البحر سارة سلامة"، إلا أن هناك عدد كبير من المتابعين هجموها شر هجوم، وانتقدوا إطلالتها.

سارة سلامة بالبكيني

سارة سلامة ترد على انتقادات المتابعين

ردت سارة سلامة على الانتقادات التي وجهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها التي يصفها البعض بالجريئة خاصة بعد تداول شائعات حول تعرضها للتعنيف من والدها بسبب ملابسها.

قالت سارة سلامة في تصريحات صحفية إن كل شخص ينتقد لا يمثل المجتمع كله، مشيرة إلى أنها لا تعطي الأمر حيزاً كبيراً من وقتها.

سارة سلامة

وتابعت سلامة قائلة : "كنت بتأثر زمان بالتعليقات السلبية ولكن دلوقتي بحاول متأثرش بيها ومش بركز وأهم شيء مش حابب يشوفني ممكن ميشوفش لأني مش هقدر أبرر كل حاجة بعملها في الحياة".

ولفتت إلى أنها تحترم حرية الرأي واختلاف وجهات النظر، مشيرة إلى أنها فكرت في وقت إنشاء حساب خاص لتجنب تلك التعليقات السلبية لكنها تراجعت عن الأمر لأنها لا تعتبر مواقع التواصل أمرا أساسياً في حياتها ولا تعبر عن الجمهور الحقيقي.

سارة سلامة

أحمد سلامة ينفي الشائعات حوله وحول ابنته

نفى الفنان أحمد سلامة وجود خلاف بينه وبين ابنته، مؤكداً أنها تأخذ رأيه في جميع الأمور: "لا يوجد خلاف بيني وبين سارة، لما أنا أكون في خلاف مع بنتي، مين اللي هيبقى جنبها؟".

وتابع: "علاقتي بابنتي سارة سلامة طبيعية زي أي أب وبنته وعلاقة قريبة جدًّا وبتاخد رأيي في كل حاجة وما بتروحش تتفق على عمل إلا لما تاخد رأيي، والخبرة اللي أنا أخدتها في حياتي بنقلها لبنتي".