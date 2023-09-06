فعاليات روحية في كنيسة مارمينا العجائبي بالإسكندرية

تواصل كنيسة مارمينا العجائبي التابعة للأقباط الأرثوذكس في منطقة الفلمنج بالإسكندرية ، غدًا الخميس، القداس الإلهي الاحتفالي و فعاليات برنامج النهضة الروحية لما يعرف كنسيًا بـ" عيد النيروز"، ذلك بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يتخلل برنامج النهضة الروحية لأعياد النيروز اقامة دروس دينية حول شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر تستهل نشاطها باقامة رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية، برئاسة اللقاء لفيف من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة.

ترجع هذه المناسبة حسب ماذكرت في المراجع التاريخية أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

كما تعود كلمة النيروز في أصلها لعدة لغات منها اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.