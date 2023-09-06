الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بربع الثمن| اصنعي سيروم طبيعي للجسم والبشرة

سيروم للبشرة
سيروم للبشرة

 سيروم الوجه من مستحضرات التجميل التي لا تستغني عنه أغلب النساء؛ لعلاج مشاكل البشرة مثل التصبغات وحروق الشمس وعلامات الشيخوخة، وتكلف المرأة الكثير من الأموال للحصول عليه، لذا نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بأقل من نصف الثمن وبمواد أكثر فعالية.

 

 طريقة تحضير سيروم طبيعي للبشرة:

 مكونات السيروم

 ١ملعقة كبيرة جلسرين

 ١ ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

 نقاط من زيت الأرجان

 ٢ ملعقة كبيرة جل صبار

 ٢ ملعقة كبيرة ماء ورد

 ٣ كبسولات فيتامين E

 

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 طريقة عمل سيروم طبيعي للوجه والجسم:

 ١- في وعاء نظيف، ضعي جميع المكونات السابقة بالترتيب.

 ٢- اخلطي المكونات جيدًا معًا حتى تمتزج.

 ٣- في زجاجة نظيفة ضعي الخليط السابق.

 ٤- ضعي كمية صغيرة من السيروم على وجهك وجسمك وتمتعي ببشرة نضرة.

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