دكتور سارة علاء توجه نصائح للحفاظ على البشرة في فصل الصيف

قالت الدكتور سارة علاء، إن فصل الصيف من أصعب الفصول على البشرة، حيث تتعرض البشرة لتأثيرات الشمس القوية والرطوبة العالية والعرق، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها مصر هذا الصيف.

نصائح دكتور سارة علاء لحماية البشرة في الصيف

واستعرضت سارة علاء، عدد من النصائح للحفاظ على البشرة خلال الصيف وأبرزها استخدام الواقي الشمسي، والذي يعد أهم إجراء لحماية البشرة من تأثيرات الشمس الضارة، لذا يجب استخدامه بشكل يومي وتكرار وضعه كل ساعتين خلال النهار.

وأكدت على ضرورة تناول الكثير من الماء خلال الصيف لمنع جفاف الجلد وحفظ ترطيبه، كما يساعد ذلك على التخلص من السموم في الجسم وتحسين صحة البشرة، محذرة من التعرض للشمس في أوقات الذروة التي تتراوح بين الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، حيث تكون الشمس في أعلى درجاتها وأشعتها الضارة.

كما طالبت الدكتور سارة، بضرورة استخدام مرطبات البشرة بشكل منتظم للمحافظة على ترطيب البشرة، ويفضل استخدام مرطبات خالية من الزيوت لتجنب الإفراط في اللمعان، وكذا تجنب استخدام المستحضرات الكيميائية القاسية على البشرة، مثل الصابون الجاف والعطور القوية، لأنها تسبب جفافًا وتهيجًا للبشرة.

وتابعت: يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية، مثل الخضروات والفواكه والأسماك والمكسرات، لأنها تساعد على تحسين صحة البشرة وتجديدها، وتجنب الإفراط في التعرض للتكييفات الهوائية الباردة، لأنها تتسبب في جفاف البشرة وتهيجها.

واختتمت الدكتور سارة علاء، نصائحها، بالتأكيد على ضرورة تنظيف البشرة بشكل منتظم لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة، ويفضل استخدام منتجات التنظيف اللطيفة التي لا تتسبب في جفاف البشرة.