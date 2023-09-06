قطعة لحم تُسقط السارق الساذج في فخ الإجرام.. تفاصيل مُثيرة

ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على شابٍ أقدم بيديه على سرقة المتاجر الكبرى والأسواق مُتعددة الأقسام في مقاطعة ميامي ديد.

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وبحسب وسائل إعلام محلية فإن المُتهم ويُدعى ألبيرتو بيتانكورت تم القبض عليه بسبب تورطه في سلسلة جرائم السطو على محال تجارية وأسواق كبرى في شارع ويست فلاجلر بالمُقاطعة.

الجوع يورط مُشرداً في قائمة اتهام ثقيلة

وكشفت التحقيقات قيام المُتهم بالسطو على أحد المحال، وقام بتعبئة حقيبة كان يحوزها بالعديد من مُنتجات اللحوم.

وأشهر المُتهم سلاحاً أبيض "سكين" حينما واجهه مُدير السوبرماركت.

وفي واقعة إضافية، دلف المُتهم لسوبر ماركت آخر وقام بتعبئة حقيبة عملاقة بالكثير من مُنتجات اللحوم، وحينما حاول عدد من المُوظفين في المكان ردعه أشهر في وجههم السلاح الأبيض.

وقُدرت قيمة المسروقات التي قام الجاني بسرقتها حوالي 3000 دولار، وذلك حصيلة 11 واقعة، وتم إدانته مرتين سابقاً بجريمتي سرقة.

وقال المُتهم الشاب في حديثه للمُحققين إنه مُشرد بلا مأوى، وأقر بقيامه بجريمة سرقة الطعام لأنه كان جائعاً، على حد قوله.

وستفصل المحكمة المختصة في الأيام المُقبلة في مُحاكمة المُتهم الذي يُواجه تهماً بـ "السرقة والسرقة بالإكراه"، وستشهد الايام المُقبلة تحديداً لمصيره.