كهنة كنيسة مارجرجس يترأسون فعاليات الأرثوذكس بحلوان

يترأس كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس، التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس في حلوان والمعصرة وتوابعها، الجمعة، النشاط والفعاليات الرعوية التي تفيض به جنابات المنابر الدينية اسبوعيًا ذلك بمقرها في منطقة تبين بدءً من الساعة السابعة صباحًا.

أعادت الكنائس المصرية الاسبوع الماضي، إحياء ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة "زفة العذراء"، وهو مركب روحي يسير في جنابات الكنائس حاملين أيقونات أم النور والدة المسيح، ويرددون الحانًا وترانيم حول سيرة هذه السيرة الفريدة.

يصادف النشاط الرعوي لهذا اليوم استعدادات الكنائس للإحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، بالكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

ترجع المصادر التاريخية هذه المناسبة إلى التقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز باللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة. اللغة السريانية وتعنى "العيد".