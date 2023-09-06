صحة قنا تشارك في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

شاركت مديرية الشؤون الصحية بقنا، في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك بقاعه المؤتمرات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وحرص الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، وعدد من فريق الإشراف بالمديرية ممثلين عن قطاع الصحة بالمحافظة بالمشاركة في فعاليات المؤتمر.

وأوضح الدكتور محمد بدران، أن المؤتمر العالمي للسكان والذي يستمر خلال الفترة من 5 وحتي 8 سبتمبر الجاري، قد ناقش في طياته مشروعات الدولة التي قدمتها للحد من الزيادة السكانية ودور وزارة الصحة والسكان في عقد العديد من المبادرات الرئاسية لقطاع تنظيم الأسرة والتي تهدف إلى الحد من الزيادة المفرطة للسكان ودور مبادرة الصحة العامة 100 مليون صحة في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأضاف الدكتور محمد، أن المؤتمر ناقش إنجازات وزارة الصحة على مدار ال 6 سنوات السابقة وعرض ما قدمته الوزارة من مشروعات في القطاع الصحي.

وأشار بدران أن المؤتمر قد قدم خارطة الطريق للسكان والتنمية خلال الفترة من 2023 حتى 2030 من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسكان والتي تهدف إلي التعامل مع القضية السكانية والتضخم السكاني بما يعود على تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وذلك من خلال عده محاور أهمها:

التدخل الخدمي، التمكين الإقتصادي، التحول الرقمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليم.

وأوضح بدران، أن المؤتمر تطرق إلي مناقشة مؤشرات تنفيذ برامج تنظيم الأسرة والخدمات المقدمة للمواطنين من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة والتوعية المستمرة بضرورة الحد من الزيادة السكانية وأثر ذلك على إقتصاد الدولة وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.