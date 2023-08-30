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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

3 خطوات للحصول على عجينة بيتزا هشة| اعرفي السر

بيتزا
بيتزا

ترغب كل أم في صنع البيتزا المفضلة لدى أفراد أسرتها، فهي من الأكلات المطلوبة وتتميز بمكوناتها المختلفة حسب الرغبة، لكن بعد الإنتهاء من صنعها وتقديمها، تتفاجيء الأم بعجين غير هشة مثل المطاعم، وهنا نقدم لك الأسرار التي ستجعل عجينة البيتزا هشه ولذيذة.

 

بيتزا هشة

أسرار للحصول على عجينة بيتزا هشة

صلاحية الخميرة:

يجب التأكد من صلاحية الخميرة المضافة إلى عجينة البيتزا ويفضل شراء الخميرة بكمية قليلة حتى لا تفسد مع مرور الوقت، ولعملية التأكد من صلاحية الخميرة قومي بخلط الخميرة والسكر والماء الدافئ في كوب أو طبق عميق، وانتظري لمدة 5 دقائق لظهور الرغوة على الوجه، من ثم أضيفي باقي مكونات العجينة، وإن لم تتشكل الرغوة على سطح الوعاء، قومي فوراً بالتخلص منها.

يجب استخدام الماء الدافئ بدرجة حرارة بين 40-46 درجة مئوية، لتفعيل عمل الخميرة، ولضمان عملها بالشكل الصحيح قومي يقياس درجة حرارة الماء الدافئ باستخدام ميزان الحرارة.

 

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صحي للدايت.. طريقة تحضير بيتزا بخبز الشوفان

وقت للعجينة حتى ترتاح: 

من المفضل ترك عجينة البيتزا حتى تتخمر جيداً ولوقت كافي، وبإمكانك تركها في الثلاجة لمدة يوم كامل ووضعها في كيس حفظ طعام نظيف أو اتركيها في وعاء العجين مع تغطيتها بورق النايلون اللاصق محكم الإغلاق، وفي اليوم التالي وحينما تريدين البدء بعمل البيتزا، قومي بإخراجها من الثلاجة وانتظري حتى تصبح درجة حرارة العجينة بدرجة حرارة الغرفة قبل مدّها وخبزها.

 

اخبزي البيتزا على درجة حرارة عالية: 

من الأسباب الرئيسية لنجاح وصفات البيتزا بالطعم الاستثنائي المميز في المطاعم، هو عملية الخبز على درجة حرارة عالية جداً، لهذا يجب إشعال الفرن في البيت على أقصى درجة حرارة للحصول على عجينة هشة، مع الاستمرار في مراقبة البيتزا حتى لا تحترق من الحرارة العالية.

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