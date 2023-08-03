ثراء جبيل ببطن مكشوف حديث رواد السوشيال ميديا بعد خطوبتها في الشارع

اثارت الفنانة ثراء جبيل حالة من الجدل حول بساطة إطلالتها التي ظهرت بها اثناء تقدم حبيبها الفنان ومدرب الرقص مختار الديناري الذي طلب يديها في الشارع ليعيد امجاد الطرق الرومانسية.



وتميل ثراء جبيل للبساطة في اختيار إطلالاتها التي تواكب الموضة بنعومة وجاذبية في آن واحد، وجاءت المفاجأة لتبرز نعومة ذوقها، حيث ارتدت بلوزه حملات مكشكشه من ناحية الصدر باللون البيج ونسقت عليها بنطال جينز ينتمي لصيحة الهاي ويست لتبرز نحافة خصرها وتزينت بالاكسسوارات اللافتة.



واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.



ثراء جبيل



ثراء جبيل من مواليد 5 يناير عام 1991، هي ممثلة وكاتبة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للسينما، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في مجال السيناريو. شاركت في بطولة عدد من الأفلام الروائية القصيرة وفي عدد من مشاريع تخرج المعهد العالي للسينما. كما شاركت في عام 2013 في بطولة ثلاث مسلسلات، وهي: نكدب لو قلنا ما بنحبش، ذات، آدم وجميلة، ثم شاركت في العام التالي في مسلسلات سجن النسا، صديق العمر، ثم كفر دلهاب.