الأهلي يصل مطار فيينا استعدادًا للعودة إلى القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار فيينا، استعدادًا للعودة إلى القاهرة بعد ختام معسكر الإعداد اليوم الأربعاء.

تفاصيل معسكر الأهلي بالنمسا:

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا مغلقًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد المعسكر الإعدادي لـ الأهلي في النمسا تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق من أجل الوصول للجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.