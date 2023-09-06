عبدالظاهر السقا يستقيل من منصب المدير الرياضي بفيوتشر

أعلن عبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، استقالته عن منصب المدير الرياضي بنادي نمودرن فيوتشر والذي تم تغيير اسمه إلى مودرن فيوتشر.

عبدالظاهر السقا يرحل عن فيوتشر:

وقال عبدالظاهر السقا في بيان رسمي له :"في البداية الكل يعلم مدى حبي واحترامي لكيان نادي فيوتشر العظيم الذي ولد عملاقًا منذ اليوم الأول في الدوري المصري بعد عمل شاق تكفلنا به جميعًا لتحقيق مجد ونجاح لرؤية مشروع نادي رياضي متكامل ليس فقط في إدارته المحترمة وأجهزته الفنية واللاعبين بل في حجم الجهد والتعب والعمل الشاق الذي تم بإرادة المولي وتوج في النهاية كأبطال لأول بطولة لكأس رابطة الأندية المصرية وأيضًا المشاركة الأفريقية في أول موسم للنادي".

وأضاف عبدالظاهر السقا:"منذ البداية كنت حريصًا على تأدية واجبي على أكمل وجه، وخلق جو عام ملائم للنجاح بصفتي المدير الرياضي للنادي ومن ثم نجحنا في تشكيل جهاز فني متكامل قادر علي اختيار اللاعبين المميزين وضمهم للنادي، كما ساهمت في تقديم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية".

وأتم عبدالظاهر السقا: "وأتذكر جميع التحديات التي كللت بالنجاح على مدار موسمين سابقين بفضل الإدارة المحترفة وروح اللاعبين المميزين الذي نتج عنها أسرة واحدة هدفها وضع اسم فيوتشر في المكان المناسب بين الأندية المصرية، وحرصًا مني على الثقة والصلاحيات التي منحتني إياها الإدارة منذ اليوم الأول والتي انعكست على نتائج الفريق على مدار موسمين و التي أصبحت مسار استحسان وتقدير من كافة العاملين في الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم فقد قررت الاعتذار عن استكمال مهمتي حرصًا مني علي خلق كوادر جديدة وعلى المصلحة العامة للفريق".