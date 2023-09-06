لجنة حزب الوفد بالإسماعيلية تدعم ترشح د. يمامة لانتخابات الرئاسة

أصدرت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظه الاسماعيليه برئاسة المهندس أشرف علي الدين رئيس اللجنة العامة وعضو الهيئة العليا وجميع تشكيلات لجان المحافظة بجميع المراكز والأقسام دعمها وتأييدها لترشح الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

المتحدث الإعلامي للجنة الإسماعيلية

كما اكدت اللجنة أن المهندس أشرف علي الدين رئيس اللجنة هو المتحدث الرسمي بأسم اللجنة وان الاستاذ السيد عبد السميع سكرتير عام لجنة الوفد بالإسماعيلية هو المتحدث الإعلامي للجنة الاسماعيلية

وشددت اللجنة فى بيانها رفضها بشدة ماتناولتة بعض المواقع والقنوات الإخبارية المعادية الاساءة للحزب وللدولة المصرية وقامت هذه القنوات بنشر اخبار عارية تماما من الصحة ومغلوطة بها عبارات غش وكذب وتدليس ونشر صور وأسماء بكشوف غير معنونة لاتخص هذ الأمر نهائيا حول رفض ترشح رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية وذالك بعد الاجتماع والاتصال مع معظم من وردت صورهم وأسمائهم في الخبر الكاذب افادو لرفضهم لما تم نشرة وان هذا الأمر عار تماما من الصحة وخاصة أن منهم من تقدم ببلاغات.

وتؤكد اللجنة علي أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والائحية تجاة مانشر من بعض الأشخاص والتحدث باسم اللجنة وأعضاء اللجنة وخاصة أن منهم مفصولين ومنهم من تقدموا باستقالاتهم سابقا ومن لا ينتمون للحزب بأى صلة قاصدين ومتعمدين بث الفتن والمؤامرات والفرقة وتقويض وزعزعة استقرار حزب الوفد لصالح شخصية خاصة بهم.