خارجية المغرب: العالم العربي يواجه تحديات معقدة ومتشابكة

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده تؤمن بالعمل العربي المشترك في طابعه الواقعي العملي البرجماتي الذي يوزاي بين القضايا السياسية والقضايا التنموية والاجتماعية.

وزير خارجية المغرب

وأضاف بوريطة في المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ بلاده ستحاول خلال رئاستها لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أن تعطي للقضايا الاقتصادية والاجتماعية أهمية لأنها عنصر أساسي للعمل العربي المشترك.

وتابع، أنّ العالم العربي يواجه تحديات معقدة متشابكة في إطار غياب رؤى واضحة المعالم لمواجهتها وهو ما يستوجب العمل بحكمة وعقلانية لتدبير منسق جماعي يحفظ أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية ويستجيب لتطلعات شعوبها.