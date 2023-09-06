يعيش السودانيون أوضاعًا إنسانية مأساوية منذ أكثر من 4 شهور إثر قتال محتدم لا يتوقف، ومع مرور الوقت يزداد الوضع سوءًا وسط مخاوف من عدم قدرة المنظمات الدولية على إغاثة ملايين اللاجئين والنازحين.

إغاثة ملايين اللاجئين

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "مناشدات أممية بجمع مليار دولار لمساعدة 8.1 مليون لاجئ سوداني"، حيث إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعربت عن قلقها بسبب تأخير التمويل اللازم لتغطية احتياجات مليون لاجئ اضطروا للفرار من السودان.

وأطلقت المفوضية نداءً للمجتمع الدولي لكي يفي بتعهداته على وجه السرعة لتوفير الموارد المالية اللازمة لحماية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا قبل فوات الأوان.

المناشدات الأممية جاءت بالتضامن مع 64 منظمة إنسانية لجمع مليار دولار من أجل مساعدة وحماية أكثر من 1.8 مليون لاجئ سوداني، وكشفت مفوضية شؤون اللاجئين عن نقص نحو 80% من الموارد اللازمة لتغطية احتياجاتهم، حيث يعاني بعض اللاجئين السودانيين في المناطق الحدودية النائية من ظروف بائسة في ظل عدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية.