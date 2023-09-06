بالصور| حملات مكثفة لضبط سير التوك توك بالدلنجات

سادت حالة من الرضى والارتياح داخل مركز مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بعد قيام أجهزة المركز أول حملاته المكثفة ومع اقتراب بدء الدراسة؛ لضبط وتنيظيم سير التوكتوك داخل الدلنجات بعد تزايد الازدحام والعشوائية في شوارع المدينة بسبب ازدياد اعداده داخل شوارع المدينة خاصة، وإنتشار قيادة التوكتوك من الصبية الغير مدركين من الخطورة بقيادة هذه المركبة ذات الثلاث عجلات.

وتتسبب رعونة هؤلاء الصبية في وقوع حوادث وبخلاف بعض حوادث السرقات والاختطاف التى تتم عن طريق هذه المركبة وصعوبة التوصل للجناه بسبب تشابهها مع بعضها وصعوبة التحديد في عدم تقنينه كما ظهرت بعض السلبيات من سائقى التوكتوك وبالاخص بعد تشغيل الاشارات بشوارع المدينة وهى عدم إلتزام سائقى التوكتوك بالاشارات؛ مما يؤدى الى كثير التصادمات والارتباك اثناء فتح وغلق هذه الاشارات، وبالذات بالاشارة الرئيسية بشارع الجلاء والتى تشمل تقاطع المدارس والادارة الصحية وبعض المصالح الحكومية بالمدينة، وبناء علي توجيهات محافظ البحيرة بشأن سرعة انهاء تراخيص التوكتوك وتقنين أوضاعهم .

كلف اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات سالم الغنيمي نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع اللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بمحافظة البحيرة، والرائد شعبان الجمل مدير وحدة المرور بالدلنجات، وفضل محروس مدير الرقابه والمتابعة، ووعصام بركات مدير قسم الاشغالات بمجلس مدينة الدلنجات.

وأكد اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أنه تم عمل حمله مكبره للتأكيد علي ترخيص وتقنين أوضاعهم حيث تم ضبط عدد 10 من مركبة التوكتوك بدون ترخيص او لوحات معدنية ومخالفة خط السير، وتم البدء في إجراء الترخيص، وذلك لاعادة الانضباط الي شوارع المدينة وتحقيق الأمان للمواطنين، وسوف يتم عمل اكمنه وحملات داخل المدينة لحين الانتهاء من ترخيص مركبة التوكتوك.