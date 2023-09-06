جرائم ناعمة.. أخطر النساء المجرمات| فيديو

جرائم ناعمة.. أخطر النساء المجرمات.. دوافع إنهاء الحياة تتشابه غالبًا عند النساء والرجال، وأحيانًا ما يميل السلوك البشري إلى العنف، ورغم أن النساء أقل من الرجال ارتكابًا للجرائم، إلا أن ثمة جرائم خطف أرواح بشعة ارتكبتها نساء.

أندريا بيتس:

ففي عام 2001، ارتكبت أندريا بيتس، جرائم خطف أرواح بشعة، إذ تعمدت قتل خمسة أطفال غرقًا، وأدينت المرأة الأمريكية بارتكاب 5 جرائم قتل عمدًا، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم، بسبب جنون الأم القاتلة.

سوزان أتكينز:

وفي العام 2009، توفيت في السجن الأمريكية "سوزان أتكينز" ، أثناء قضاء فترة عقوبتها، والتي أدينت في ثماني جرائم إنهاء حياة، بمساعدة آخرين ينتمون إلى عائلتها .

المكسيكية خوانا بارازا:

من أخطر القاتلات المتسلسلات في التاريخ ، والتي أدينت في ارتكاب 11 جريمة خطف روح، وحكم عليها بــ 759 سنة سجن، وتخصصت في قتل النساء المسنات، وتتسلل إليهن على أنها ممرضة، ثم تقوم بخنقهن والاستيلاء على أموالهن.

كاترين نايت:

في العام 2001، أدينت الأسترالية كاترين نايت، بإنهاء حياة زوجها، وعُوقبت بالسجن مدى الحياة، وكانت تعمل بأحد المجازر، لكنها استخدمت مهاراتها في ذبح وسلخ زوجها، وأثبتت أوراق التحقيق أنها طبخت جثمان زوجها.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.